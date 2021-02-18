صنعاء تعلق على تصريحات السفير البريطاني حول بيع الأسلحة للسعودية

وقال العجري في تغريدة على حسابه في تويتر: "لم يقل السفير البريطاني شيئا غير تأكيد الحقيقة التي يعرفها الجميع وهي ان شركات السلاح الغربية الامريكية والبريطانية هي المحرك الخفي للفتن والحروب في المنطقة واليمن ،وان توقف الحروب يعني تهديد خزائنكم بالجفاف. كنا نعتقد،ياسعادة السفير، ان ست سنوات من الحرب كافية لتشبعوا من دمائنا".



وكان السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون قد اعتبر، أن السعودية حليف لبلاده وسيتم بيع الأسلحة لها إذا احتاجت ذلك، مضيفا أن قرار وقف تسليح السعودية سيكون حلا غير مناسب في اليمن، في اعتراف صريح وفاضح يؤكد الدور البريطاني الرئيسي في الحرب على اليمن وقتل اليمنيين.