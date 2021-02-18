برلمانية إيرانية تعرض اللجوء على ابنة حاكم دبي

وكتبت عضو البرلمان زهرة إلهيان في حسابها الرسمي عبر "تويتر"، "أعرض على ابنة حاكم دبي مقترحاً، المجئ إلى إيران، ويمكنك الدراسة والعيش في إيران مثل النساء والفتيات الإيرانيات، وسوف تتمتعين بنعمة الحرية وحقوق الإنسان".



ووصفت الشيخة لطيفة في شريط فيديو بثتها وسائل الإعلام الأجنبية أمس الأربعاء، بأنها "رهينة"، تحتجزها السلطات بأمر من والدها.



وكانت الشيخة لطيفة 35 عاماً أعلنت نيّتها الفرار من بلدها، في شريط فيديو نشر على يوتيوب في آذار 2018، وذلك بسبب ما قالت إنّه سوء معاملة تتعرّض لها من والدها. وعثر عليها لاحقاً في مركب قبالة السواحل الهندية، وتمّت إعادتها إلى دبي في أبريل/نيسان من العام ذاته.



وفي التسجيلات التي حصلت عليها "بي بي سي" أوضحت الشيخة لطيفة أن عناصر من القوات الخاصة خدروها بينما كانت تحاول الهرب على ظهر زورق وأعادوها جواً إلى أحد المعتقلات.



وقالت الأمم المتحدة إنها سترفع قضية احتجاز الشيخة لطيفة، ابنة حاكم دبي، إلى السلطات في دولة الإمارات العربية.



وتتهم الشيخة لطيفة والدها باحتجازها رهينة في دبي منذ محاولتها الفرار من المدينة في عام .2018



وقالت الشيخة لطيفة في مقاطع فيديو مسجلة سراً "إنها تخشى على حياتها"، وأثارت المقاطع دعوات عالمية للأمم المتحدة للتحقيق في الأمر.



ورد مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه سيستجوب الإمارات العربية بشأن الأميرة لطيفة. وقال متحدث إن مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز القسري قد تبدأ تحقيقا بمجرد تحليل مقاطع فيديو الأميرة لطيفة.



وقال وزير الخارجية والتنمية الدولية البريطاني دومينيك راب "نحن قلقون إزاء هذا"، في إشارة إلى مقاطع الفيديو، مضيفاً في تصريحات تليفزيونية، أن الفيديوهات تظهر "شابة في محنة كبيرة". وأكد أن المملكة المتحدة سوف تراقب "عن قرب" أي تطورات تأتي من الأمم المتحدة بشأن هذه القضية.

ويعد والد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أحد أغنى رؤساء الدول في العالم، وهو حاكم دبي ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما يقول نشطاء في مجال حقوق الإنسان إنه ليس هناك تسامح مع المعارضة في الإمارات، ويمكن للنظام القضائي أن يميز ضد المرأة.



