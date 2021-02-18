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الخميس 18 شباط 2021 ساعة 10:19

3 شهداء من الحشد الشعبي في ديالى جراء مواجهات مع داعش

3 شهداء من الحشد الشعبي في ديالى جراء مواجهات مع داعش
وذكرت وسائل إعلام عراقية، إن "قوات اللواء 28 من الحشد الشعبي (سرايا أنصار العقيدة)، تمكنوا من صد هجوم لتنظيم داعش الإرهابي على شمال قضاء خانقين ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مقاتلين وإصابة خمسة آخرين بجروح"، مشيرة إلى مقتل اثنين من عناصر داعش الإرهابي على الأقل.

والشهداء هم بحسب ما ذكرت منصات إخبارية، "نجم عبيد، وأحمد عبود، وشاكر طالب الغزي الذين استشهد في هجوم خانقين الليلة الماضية ضمن قاطع عمليات محافظة ديالى".

وبدأ في الآونة الأخيرة تنظيم داعش الإرهابي بتحركات وأنشطة في بعض مناطق محافظة ديالى، فيما تعمل قوات الحشد الشعبي على دحر هذا التنظيم.

 
مصدر : وكالات
رقم : 916911
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