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الخميس 18 شباط 2021 ساعة 10:33

طقس سوريا.. الحرارة إلى انخفاض والأمطار مستمرة

طقس سوريا.. الحرارة إلى انخفاض والأمطار مستمرة
وأضاف قره فلاح: "وتكون الهطولات جيدة في درعا ومستمرة حتى الجمعة، والهطولات ثلجية على السويداء وجبل العرب مع انخفاض درجات الحرارة الصغرى دون الصفر".

وأردفَ: "تطال الهطولات المنطقة الوسطى بنسب أقل وتكون أكثر غزارة في حمص وإدلب مع رياح شديدة السرعة وتصل الأمطار الحسكة بنسب أضعف والمنطقة الشرقية ستتعرض لرياح قوية دون هطولات تذكر".

وقال قره فلاح: "درجات الحرارة مستمرة في الانخفاض لتكون حوالي 11/5 ،اليوم الخميس، مع تساقط الثلوج على ارتفاع بين 900-1000 متر وتكون 3/6 في دمشق و 11/2 في المنطقة الوسطى وتصل اليوم حتى 7/1 في حلب والشمال و9/4 في الحسكة و 5/11 في دير الزور".

وأضاف: "تشتد سرعة الرياح الجنوبية الغربية خصوصا في المنطقة الجنوبية والبادية والشمالية والشرقية والمرتفعات الساحلية وستتجاوز 50 كم/سا، وارتفاع أمواج البحر حتى 2.5 متر وحركة الأمواج من الجنوب الغربي نحو الشمال الشرقي وحرارة المياه 18 درجة".

وختمَ قره فلاح: "ينتهي المنخفض يوم الخميس في الساحل ويصبح الجو غائماََ جزئياََ والليل بارداََ ويبقى تأثير المنخفض حتى الجمعة في المنطقة الوسطى والجنوبية خصوصا درعا وكذلك دمشق وحمص وحماه وحلب وادلب مع جو بين ماطر وغائم ومشمس أحياناََ".
مصدر : وكالات
رقم : 916914
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