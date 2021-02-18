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الخميس 18 شباط 2021 ساعة 11:56

ترامب يواصل هجومه على الإعلام ويصف تويتر بالـ ‘‘ممل‘‘

ترامب يواصل هجومه على الإعلام ويصف تويتر بالـ ‘‘ممل‘‘
واتصل ترامب بشبكات “فوكس نيوز” و”نيوزماكس” و”أو إيه إن”، وجميعها صديقة له، ليتحدث عن وفاة المذيع الإذاعي المحافظ راش ليمبو الأربعاء.

واستخدم ترامب حديثه لشبكة “نيوزماكس” اليمينية المتطرفة ليصف تويتر بأنه “ممل”، منذ أن تم منعه من استخدامه بعد أن اقتحم أنصاره مبنى الكابيتول الأمريكي الشهر الماضي مما خلف خمسة قتلى.

وعندما سُئل ترامب عن العودة على وسائل التواصل الاجتماعي ، قال إنه “يتفاوض مع عدد من الأشخاص”

وأضاف: “هناك أيضا خيار آخر لبناء موقعك الخاص ، لأن لدينا (قاعدة دعم) أكثر من أي شخص آخر ، لذا يمكنك حرفيا بناء موقعك الخاص”.

كما انتقد ترامب الرئيس جو بايدن ، مرجحا أن يكون “مضطربا عقليا”.

ولم يعلق ترامب على ما إذا كان يخطط للترشح مجددا للرئاسة في عام 2024، وهو أمر بات ممكنا بعد أن برأه مجلس الشيوخ في محاكمته البرلمانية الأسبوع الماضي.

وقال ترامب عندما سئل عن خططه لعام 2024 : “لن أقول بعد لكن لدينا دعم هائل .. أنا الرجل الوحيد الذي تتم مساءلتي وترتفع أرقامي”، في إشارة لنسب التأييد.

وظل ترامب في منتجعه في مار آلاغو في ولاية فلوريدا منذ مغادرته البيت الأبيض قبل نحو شهر.

وواصل الرئيس السابق الادعاء بأن الانتخابات “سُرقت” منه ، مروجا لنفس الأقوال التي قادت حشدا من مؤيديه لاقتحام مبنى الكابيتول.
مصدر : وكالات
رقم : 916935
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