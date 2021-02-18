صحة غزة تبدأ التطعيم بلقاح كورونا

اسلام تايمز (فلسطين) - قررت وزارة الصحة بغزة بدء التطعيم بلقاح كورونا صباح يوم الاحد الموافق 21 فبراير ، بعد وصول الفي جرعة عبر معبر كرم ابو سالم امس الاربعاء.