استهداف عجلة تابعة لوزارة النفط في الموصل العراقية

وقال مصدر صحفي ان "عبوة ناسفة انفجرت على عجلة نوع همر تابعة الى حماية الفرقة الزلزالية السابعة لوزارة النفط في الموصل وتحديدا قرب الحراقات".



واضاف المصدر ان "الانفجار لم يتسبب بأضرار بشرية".