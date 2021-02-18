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الخميس 18 شباط 2021 ساعة 13:25

المكسيك .. اعتقال 6 أشخاص بتهمة تهريب لقاحات كورونا مزيفة

المكسيك .. اعتقال 6 أشخاص بتهمة تهريب لقاحات كورونا مزيفة
وقالت إدارة السلامة العامة الفيدرالية إن الاعتقالات كانت في ولاية نويفو ليون الحدودية الشمالية، على الرغم من أنها لم تذكر نوع اللقاحات المزيفة أو ما إذا كانت معروضة للبيع.

وقالت وزيرة السلامة العامة في المكسيك، روزا إيسيلا رودريجيز: "لا يجب اللعب بالصحة، وفي لحظات الوباء هذه لا ينبغي لأحد أن يستغل الوضع".

وأوضح مساعد وزير الصحة، هوجو لوبيز غاتيل، أن "المنتجات المقلدة قدمت كلقاحات من شركة فايز، والتي لا تتوفر إلا في المكسيك من خلال فرق التطعيم الحكومية"، وقال إن "المشتبه بهم عرضوا اللقاحات للبيع بما يعادل نحو 2000 دولار للجرعة".

وقالت وزارة الصحة في المكسيك إنها سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 8988 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1075 وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و13 ألفا و563 إصابة، والوفيات إلى 177 ألفا و61 حالة وفاة.

وأظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 109.7 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و527411.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

يذكر أن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، صرح أمس الأربعاء، أن ثلث أفراد القوات المسلحة الأمريكية يرفضون تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأفادت وكالة أنباء غربية ،فجر اليوم الخميس، أن هذا الرفض يأتي على الرغم من أن فيروس كورونا منتشر في صفوفهم، وأنهم يشاركون بأنفسهم في الحملة الوطنية لتلقيح سكان الولايات المتحدة.
مصدر : وكالات
رقم : 916960
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