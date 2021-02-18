الصفحة الرئيسية
0
الخميس 18 شباط 2021 ساعة 13:42

طقس لبنان.. الامطار الغزيرة تعود غدا والثلوج تلامس الـ800 متر

طقس لبنان.. الامطار الغزيرة تعود غدا والثلوج تلامس الـ800 متر
الحالة العامة: يستمر سيطرة المنخفض الجوي البارد joyce على الحوض الشرقي للمتوسط لكن بوتيرة أقل اليوم الخميس، على ان تعود غدا الأمطار الغزيرة والثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق حتى صباح يوم السبت، حيث تنحسر تدريجيا مخلفة موجات من الصقيع والتي تستمر حتى بداية الأسبوع المقبل.

الطقس المتوقع في لبنان

الخميس: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، تهطل امطار متفرقة ومتقطعة خصوصا في المناطق الشمالية والجنوبية مع حدوث انفراجات واسعة خلال النهار. كما تنشط الرياح أحيانا وتتساقط الثلوج بشكل متفرق و متقطع على ارتفاع 800 متر وما فوق، يتحول خلال فترة ليل الخميس/الجمعة الى غائم وتشتد غزارة الأمطار مع حدوث برق ورعد.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي وبسيط في درجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق نهارا، وتلامس الـ 800 متر ليلا.

السبت: غائم جزئيا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، كما تهطل أمطار خفيفة متفرقة خصوصا في المناطق الداخلية مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 700 متر وما فوق. يتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من الظهر ويتحول الى قليل الغيوم وتحل موجات من الصقيع، ويحذر من تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع 800 متر.

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة وبقاء التحذير من تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى والليل اعتبارا من ارتفاع 1000 متر.

درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 7 الى 15 درجة، فوق الجبال من -1 الى 5 درجات، في الداخل من صفر الى 5 درجات.

الرياح السطحية: جنوبية – غربية الى جنوبية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 20 و 40 كم/س.

الانقشاع: متوسط ، يسوء أحيانا بسبب الضباب على المرتفعات.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و80%.

حال البحر: مائج.

حرارة سطح الماء: 19 درجة.

الضغط الجوي: 762 ملم زئبق.
رقم : 916963
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الكاتب ميخائيل عوض لإسلام تايمز: الحملة على حزب الله هي بإملاءات أمريكية وإسرائيلية
الكاتب ميخائيل عوض لإسلام تايمز: الحملة على حزب الله هي بإملاءات أمريكية وإسرائيلية
السعودية تتفوق على جيرانها وتحتل المرتبة الأولى في القمع والاستبداد
السعودية تتفوق على جيرانها وتحتل المرتبة الأولى في القمع والاستبداد
18 شباط 2021
ماذا يمكن أن تقدم الرباعية الدولية للقضية الفلسطينية؟
ماذا يمكن أن تقدم الرباعية الدولية للقضية الفلسطينية؟
18 شباط 2021
الرئيس روحاني: ما نريده من أميركا هو العمل بالقانون
الرئيس روحاني: ما نريده من أميركا هو العمل بالقانون
18 شباط 2021
مناورات إيران وروسيا ضد قراصنة وإرهاب واشنطن
مناورات إيران وروسيا ضد قراصنة وإرهاب واشنطن
زهراء أحمد- اسلام تايمز
18 شباط 2021
أهداف ورسائل زيارة وزير الخارجية القطري إلى إيران
أهداف ورسائل زيارة وزير الخارجية القطري إلى إيران
18 شباط 2021
مضاوي الرشيد تدعو للثورة ضد طُغاة السعودية.. هل اقتربت نهاية آل سعود؟
مضاوي الرشيد تدعو للثورة ضد طُغاة السعودية.. هل اقتربت نهاية آل سعود؟
18 شباط 2021
برلمانية إيرانية تعرض اللجوء على ابنة حاكم دبي
برلمانية إيرانية تعرض اللجوء على ابنة حاكم دبي
18 شباط 2021
43 جريحاً في زلزال شديد ضرب جنوب إيران
43 جريحاً في زلزال شديد ضرب جنوب إيران
18 شباط 2021
قائد الثورة: لاجدوى من الوعود الفارغة التي تطلقها الأطراف الأخرى بالإتفاق النووي
قائد الثورة: لاجدوى من الوعود الفارغة التي تطلقها الأطراف الأخرى بالإتفاق النووي
17 شباط 2021
روحاني: لن نقبل بإضافة أي مادة على الاتفاق النووي
روحاني: لن نقبل بإضافة أي مادة على الاتفاق النووي
17 شباط 2021
انتهاكات حقوق الإنسان بالإمارات.. قضية أحمد منصور إلى الواجهة مجدداً
انتهاكات حقوق الإنسان بالإمارات.. قضية أحمد منصور إلى الواجهة مجدداً
17 شباط 2021
ناشطة يمنية لـ"إسلام تايمز": أمريكا لا تزال تدعم السعودية في حربها على اليمن
ناشطة يمنية لـ"إسلام تايمز": أمريكا لا تزال تدعم السعودية في حربها على اليمن
المراسلة معصومة فروزان
17 شباط 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكاتب ميخائيل عوض لإسلام تايمز: الحملة على حزب الله هي بإملاءات أمريكية وإسرائيلية
السعودية تتفوق على جيرانها وتحتل المرتبة الأولى في القمع والاستبداد
ماذا يمكن أن تقدم الرباعية الدولية للقضية الفلسطينية؟
مناورات إيران وروسيا ضد قراصنة وإرهاب واشنطن