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الخميس 18 شباط 2021 ساعة 15:23

سيئول تدعم جهود استئناف المفاوضات النووية مع بيونغ يانغ

سيئول تدعم جهود استئناف المفاوضات النووية مع بيونغ يانغ
ذكرت ذلك وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن كوريا الجنوبية تعهدت بالعمل عن كثب مع الولايات المتحدة الأمريكية لإحراز تقدم.

ولفتت إلى أن ذلك جاء في تقرير تم رفعه إلى البرلمان من أجل استئناف المحادثات وإحراز تقدم حقيقي في نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وقالت الخارجية الكورية الجنوبية إنها ستسرع الجهود ذات الصلة مع واشنطن لتطوير استراتيجيات منسقة، بما يشمل مراجعة السياسة الأمريكية الحالية لإدارة الرئيس جو بايدن بشأن كوريا الشمالية.

واتهمت كوريا الجنوبية، أمس الأربعاء، جارتها الشمالية بتوسيع مرافق أبحاث وتطوير الصواريخ.
مصدر : وكالات
رقم : 916990
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