عاصفة ثلجية تضرب بلاد الشام

وفي فلسطين أفادت وكالة "وفا"، أنه بسبب تراكم الثلوج، قام متطوعو الدفاع المدني بنقل حراس المسجد الأقصى إلى منازلهم، وشهدت شوارع بيت لحم أزمات مرورية ووجود مركبات عالقة.



وأفادت وكالة "معا" اليوم الخميس، نقلا عن جهاز الدفاع المدني قوله، إن طواقمه في مختلف المحافظات تعاملت مع 165حادثا منذ بداية المنخفض وحتى صباح اليوم.



وأوضح مدير العلاقات العامة في جهاز الدفاع المدني، المقدم نائل العزة في بيان، الخميس، أن طواقم الدفاع تعاملت مع 16 حادث حريق من بينها 3 حرائق في منازل، وأزالت 34 حالة من العوائق والأجسام التي تطايرت بفعل الرياح، وتصريف مياه من منازل ومنشآت في 37 حالة، والتعامل مع انسكاب وقود من خزانات تابعة لوزارة الزراعة في رام الله.



وأضاف العزة، أنه تم التعامل أيضا مع 11 حادث سير نتج عنها حالة وفاة و13 إصابة متفاوتة.



وعلى الرغم من الأضرار التي خلفها المنخفض الجوي، في فلسطين، إلا أن المسجد الأقصى ومحيطه لم يخفي جماله وهو محاط بالثلوج.



وفي سوريا بثت وكالة الأنباء "سانا" لقطات مصورة وصورا لتساقط الثلوج على دمشق، وعدة محافظات وقد غطت باللون الأبيض بشكل كثيف للغاية وخلت من المارة، وسط انعدام مظاهر الحياة، وتسبب المنخفض أيضا بإغلاق طرق وإلغاء امتحانات الطلاب، وأُبلغ طلاب الجامعات في العاصمة السورية دمشق ومحافظات أخرى بتأجيل امتحاناتهم بسبب الطقس السيئ.



بينما حذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية في بيان جميع المواطنين عبر صفحتها "فيسبوك" من المنخفض القطبي لغايه يوم الخميس 18 فبراير.



وأوضح مصدر بقسم الجاهزية في محافظة السويداء أن سماكات الثلوج كانت متفاوتة وتجاوزت نصف مترا، في منطقة أم حوران بضهر الجبل في المحافظة.



وفي لبنان، كانت الأزمة أشد بانقطاع التيار الكهربائي في جميع المناطق بالبلاد بما فيها بيروت، نتيجة العاصفة الثلجية، مع جهود لإعادته تدريجيا، وفق إعلان لـ"مؤسسة كهرباء لبنان"، نقلته وكالة الأنباء الرسمية.



وتسببت العاصفة الثلجية في لبنان أيضا بإغلاق عدد من الطرق الجبلية وتوقف حركة المركبات، وإعلان الدفاع المدني إنقاذ مواطنين حاصرتهم الثلوج.



واكتست جبال لبنان بالثلوج في مناظر قل نظيرها لهذا العام، فيما قالت مصلحة الأرصاد الجوية في الطيران المدني إن درجات الحرارة هي الأدنى لهذا العام.



وفي الأردن، أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن الثلوج أعاقت السير في بعض الطرق وأغلقت أخرى.



ودعا الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إلى الالتزام وعدم الخروج من المنازل تحت أي ظرف كان وأخذ الحيطة والحذر.