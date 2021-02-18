الصفحة الرئيسية
0
الخميس 18 شباط 2021 ساعة 15:53

5 آلاف جندي ينتشرون في شوارع واشنطن خوفا من إعادة تنصيب ترامب رئيسا!

5 آلاف جندي ينتشرون في شوارع واشنطن خوفا من إعادة تنصيب ترامب رئيسا!
قال رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب آدم سميث: "اكتشف بعض هؤلاء الأشخاص أنه منذ 75 عامًا على ما يبدو، اعتاد الرئيس أن يتم تنصيبه في 4 مارس. حسنًا، الآن لماذا هذا مهم، يعلم الله، على أي حال، إنهم يفكرون الآن.. ربما يجب علينا الاجتماع مرة أخرى واقتحام مبنى الكابيتول في 4 مارس"، بحسب ما ذكرت صحيفة "thehill" الأمريكية.

سينتشر الآلاف من قوات الحرس الوطني الأمريكي في واشنطن في أوائل مارس/ آذار، وسط مخاوف من ما قد يقوم به أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والذين لا يزال بعضهم يأمل في عودته إلى منصبه في 4 مارس.

قال رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب آدم سميث: "اكتشف بعض هؤلاء الأشخاص أنه منذ 75 عامًا على ما يبدو، اعتاد الرئيس أن يتم تنصيبه في 4 مارس. حسنًا، الآن لماذا هذا مهم، يعلم الله، على أي حال، إنهم يفكرون الآن.. ربما يجب علينا الاجتماع مرة أخرى واقتحام مبنى الكابيتول في 4 مارس"، بحسب ما ذكرت صحيفة "thehill" الأمريكية.

​وأضاف سميث أنه لن تكون هناك بالضرورة اضطرابات محددة في الرابع من مارس/ آذار لكن هناك مخاوف حول هذا التاريخ.

وأوضح : "أشياء من هذا القبيل تنتشر في كل وقت. هل هذا يعني أنه سيحدث؟ ربما لا، ولكن إذا كنت ترغب في المساعدة، أخبرهم ألا يفعلوا ذلك. أخبرهم أن الانتخابات قد انتهت. فاز جو بايدن. لقد كانت انتخابات حرة ونزيهة، ولنبدأ العمل. سيساعد ذلك أيضًا في تقليل الاضطرابات".

وقال مساعد وزير الدفاع لشؤون الدفاع الوطني والأمن العالمي روبرت ساليس يوم أمس الأربعاء إن شرطة الكابيتول طلبت 4900 جندي حتى 12 مارس، وفقًا للصحيفة.

وأضاف "استند العدد إلى مهمات مختلفة سيقومون بدعمها، أفراد الحرس الوطني، قوة الرد، تلك الأنواع من مجموعات المهام، نحن نعمل معهم. كما تعلمون، ينتهي الطلب الحالي في 12 مارس. نحاول أن نحدد معهم ما هو المستوى المناسب من الأمن الذي يحتاجونه من الحرس الوطني مع الأخذ في الاعتبار أن الظروف قد تغيرت".

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، رفع بيني تومسون، رئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب، دعوى قضائية اتهم فيها ترامب بالتحريض على التمرد في مبنى الكابيتول الأمريكي والتآمر مع محاميه الشخصي رودي جولياني وجماعات متطرفة في محاولة لمنع الكونغرس من المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.
مصدر : وكالات
رقم : 916998
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الكاتب ميخائيل عوض لإسلام تايمز: الحملة على حزب الله هي بإملاءات أمريكية وإسرائيلية
الكاتب ميخائيل عوض لإسلام تايمز: الحملة على حزب الله هي بإملاءات أمريكية وإسرائيلية
السعودية تتفوق على جيرانها وتحتل المرتبة الأولى في القمع والاستبداد
السعودية تتفوق على جيرانها وتحتل المرتبة الأولى في القمع والاستبداد
18 شباط 2021
ماذا يمكن أن تقدم الرباعية الدولية للقضية الفلسطينية؟
ماذا يمكن أن تقدم الرباعية الدولية للقضية الفلسطينية؟
18 شباط 2021
الرئيس روحاني: ما نريده من أميركا هو العمل بالقانون
الرئيس روحاني: ما نريده من أميركا هو العمل بالقانون
18 شباط 2021
مناورات إيران وروسيا ضد قراصنة وإرهاب واشنطن
مناورات إيران وروسيا ضد قراصنة وإرهاب واشنطن
زهراء أحمد- اسلام تايمز
18 شباط 2021
أهداف ورسائل زيارة وزير الخارجية القطري إلى إيران
أهداف ورسائل زيارة وزير الخارجية القطري إلى إيران
18 شباط 2021
مضاوي الرشيد تدعو للثورة ضد طُغاة السعودية.. هل اقتربت نهاية آل سعود؟
مضاوي الرشيد تدعو للثورة ضد طُغاة السعودية.. هل اقتربت نهاية آل سعود؟
18 شباط 2021
برلمانية إيرانية تعرض اللجوء على ابنة حاكم دبي
برلمانية إيرانية تعرض اللجوء على ابنة حاكم دبي
18 شباط 2021
43 جريحاً في زلزال شديد ضرب جنوب إيران
43 جريحاً في زلزال شديد ضرب جنوب إيران
18 شباط 2021
قائد الثورة: لاجدوى من الوعود الفارغة التي تطلقها الأطراف الأخرى بالإتفاق النووي
قائد الثورة: لاجدوى من الوعود الفارغة التي تطلقها الأطراف الأخرى بالإتفاق النووي
17 شباط 2021
روحاني: لن نقبل بإضافة أي مادة على الاتفاق النووي
روحاني: لن نقبل بإضافة أي مادة على الاتفاق النووي
17 شباط 2021
انتهاكات حقوق الإنسان بالإمارات.. قضية أحمد منصور إلى الواجهة مجدداً
انتهاكات حقوق الإنسان بالإمارات.. قضية أحمد منصور إلى الواجهة مجدداً
17 شباط 2021
ناشطة يمنية لـ"إسلام تايمز": أمريكا لا تزال تدعم السعودية في حربها على اليمن
ناشطة يمنية لـ"إسلام تايمز": أمريكا لا تزال تدعم السعودية في حربها على اليمن
المراسلة معصومة فروزان
17 شباط 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكاتب ميخائيل عوض لإسلام تايمز: الحملة على حزب الله هي بإملاءات أمريكية وإسرائيلية
السعودية تتفوق على جيرانها وتحتل المرتبة الأولى في القمع والاستبداد
ماذا يمكن أن تقدم الرباعية الدولية للقضية الفلسطينية؟
مناورات إيران وروسيا ضد قراصنة وإرهاب واشنطن