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الخميس 18 شباط 2021 ساعة 16:10

تخت روانجي يؤكد على التوزيع العادل للقاح كورونا

تخت روانجي يؤكد على التوزيع العادل للقاح كورونا
وقال تخت روانجي في كلمته الاربعاء خلال الاجتماع رفيع المستوى لمجلس الامن الدولي حول جائحة كورونا: ان كورونا هو العدو المشترك للبشرية حيث يستهدفهم بمناى عن العرق والدين والقومية لذا من الضروري التعاون والتضامن العملي بين جميع الشعوب لمكافحته.

واشار الى الامال المعقودة على مواجهة فيروس كورونا بعد التطعيم باللقاح وقال: ان الجهود العالمية يجب ان تتركز على الانتاج المكثف والتوزيع العادل للقاح كورونا.

وانتقد سفير ومندوب ايران لدى منظمة الامم المتحدة مسالة ان الملايين من الافراد قد تم تطعيمهم بلقاح كورونا في الدول المتقدمة في حين ان الكثير من الدول النامية لم يتلق مواطنوها اللقاح حتى على عدد اصابع اليد.

واضاف: انه الى جانب التطعيم يجب اتخاذ اجراءات اخرى لمساعدة الدول النامية في مقدمها الرفع الفوري لاجراءات الحظر الاحادية وكذلك الحصار اللاانساني المفروض على مناطق مثل اليمن وغزة.

وتابع تخت روانجي: ان الحكومة الايرانية وبسبب تجميد ارصدتها المالية في الخارج بسبب الحظر اللاقانوني الاميركي لم تتمكن من التعويض بصورة مناسبة عن الاضرار التي تكبدتها الشركات والقطاع الخاص بسبب تفشي كورونا.

وقال سفير ومندوب ايران الدائم لدى المنظمة الدولية: انه وبغية الحيلولة دون تصاعد حدة تداعيات كورونا ومنها انهيار المكاسب الحاصلة في مجال مكافحة الفقر وتشديد اللامساواة في داخل الدول وبين الدول، فلا سبيل سوى تحقيق النجاح في السيطرة على الفيروس وان الضرورة لهذا الامر هو تعزيز التعاون الدولي والتوزيع العادل للقاح في العالم كله والغاء الحظر واعمال الحصار اللاانساني.
رقم : 917008
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