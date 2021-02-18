الكاتب ميخائيل عوض لإسلام تايمز: الحملة على حزب الله هي بإملاءات أمريكية وإسرائيلية

خاص (اسلام تايمز) - أشار الكاتب والمحلل السياسي الدكتور ميخائيل عوض الى أن التوازنات العالمية والإقليمية لا تسمح ولا تجيز، وليس من فرصة قط لأن تُعرض القضية اللبنانية في مجلس الأمن ويقر انتدابه تحت الفصل السابع.