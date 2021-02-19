أمريكا تسحب إعلانا لترامب حول الحظر على إيران

وأبلغ ريتشارد ميلز، القائم بعمل السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي، بأن بلاده سحبت تأكيد إدارة الرئيس ترامب، بإعادة فرض الحظر الاممي على إيران في سبتمبر/أيلول 2000. وذلك بحسب وكالة "رويترز".



وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أبلغ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بأن الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض مع إيران، بشأن عودة البلدين للالتزام بالاتفاق النووي الموقع عام 2015.





ونقلت وكالات عن مصدر دبلوماسي فرنسي أن الولايات المتحدة وجهت رسائل حول استعدادها للتفاوض مع إيران خلال الاجتماع المرتقب لمجموعة (5+1).



وفي السياق نفسه، سبق أن صرح الرئيس الإيراني، حسن روحاني، مساء الخميس، بأن الاتفاق النووي هو إنجاز مهم للدبلوماسية متعددة الأطراف، مؤكدا أنه لا ينبغي أن نسمح بذهاب هذا الاتفاق هدرا بسهولة.