الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 19 شباط 2021 ساعة 09:27

العفو الدولية: تدهور خطير بصحة ممثل حماس المعتقل لدى السعودية

العفو الدولية: تدهور خطير بصحة ممثل حماس المعتقل لدى السعودية
وأفادت المنظمة في تقرير نشرته مساء الأربعاء، أن الخضري (83 عامًا)، المحتجز في السجون السعودية، فقد وظيفة جزئية في يده اليمنى وفقد بعض أسنانه، وهو يعتمد حالياً على ابنه المحتجز معه لإطعامه ومساعدته في جميع أنحاء السجن، ويحتاج إلى رعاية طبية عاجلة.

وأوضحت المنظمة، أن ممثل "حماس" السابق لدى الرياض، لم يحصل على الرعاية الكافية، بما في ذلك العناية بقسطرة المثانة، ما أدى إلى تفاقم ظروف الاحتجاز السيئة.

وبينت المنظمة أن الخضري كان يخضع للعلاج من السرطان عندما تم القبض عليه في 4 أبريل 2019، وأن المخاوف على صحته ازدادت مع انتشار وباء "كورونا"، بالنظر إلى كونه شخصًا مسنًّا ويعاني من ظروف طبية كامنة.

وأشار التقرير إلى أن الدكتور الخضري ونجله هاني، عرضا أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بعد عام من اعتقالهما، "في محاكمة جماعية شابتها انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية، بما في ذلك حرمانه من الاتصال بمحامٍ طوال هذه الفترة".

وطالبت المنظمة الملك السعودي بالإفراج عن الخضري، مشيرة إلى تدهور صحته في سجن أبها بالسعودية.وأشار التقرير إلى أن سجن أبها الذي نقل إليه الخضري ونجله في نوفمبر 2020، يفتقر إلى الاختصاصيين الطبيين، والرعاية القياسية التي يحتاجها الخضري.

وفي 8 مارس 2020، وُجهت إلى الرجلين أمام المحكمة العليا تهمة "الانضمام إلى كيان إرهابي"، كجزء من محاكمة جماعية لـ 68 فرداً، متهمين بالانتماء إلى حركة "حماس"، كما اتهم الدكتور الخضري، بشغل عدة مناصب قيادية داخل "حماس".

ودعت المنظمة إلى نقل الدكتور الخضري بسرعة إلى مستشفى حيث يمكنه الحصول على الرعاية الطبية المتخصصة العاجلة التي يحتاجها، والسماح للخضري ونجله بالتواصل مع محامين.

ويأتي اعتقال المواطنين الفلسطينيين، في إطار حملة قمع أوسع نطاقاً نفذتها السلطات السعودية ضد مواطنين فلسطينيين وأردنيين وسعوديين مقيمين في السعودية، بتهمة الانتماء لحركة "حماس"، في خطوة يراها مراقبون انها للتمهيد لتطبيع العلاقات مع كيان العدو الصهيوني.
مصدر : وكالات
رقم : 917108
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
طهران: على أميركا أن ترفع جميع أشكال الحظر وبدون اية شروط مسبقة
طهران: على أميركا أن ترفع جميع أشكال الحظر وبدون اية شروط مسبقة
أنصار الله: المواقف الدولية بشأن مأرب تشكل غطاءً لاستمرار العدوان
أنصار الله: المواقف الدولية بشأن مأرب تشكل غطاءً لاستمرار العدوان
19 شباط 2021
أمريكا تسحب إعلانا لترامب حول الحظر على إيران
أمريكا تسحب إعلانا لترامب حول الحظر على إيران
19 شباط 2021
الكاتب ميخائيل عوض لإسلام تايمز: الحملة على حزب الله هي بإملاءات أمريكية وإسرائيلية
الكاتب ميخائيل عوض لإسلام تايمز: الحملة على حزب الله هي بإملاءات أمريكية وإسرائيلية
18 شباط 2021
السعودية تتفوق على جيرانها وتحتل المرتبة الأولى في القمع والاستبداد
السعودية تتفوق على جيرانها وتحتل المرتبة الأولى في القمع والاستبداد
18 شباط 2021
ماذا يمكن أن تقدم الرباعية الدولية للقضية الفلسطينية؟
ماذا يمكن أن تقدم الرباعية الدولية للقضية الفلسطينية؟
18 شباط 2021
الرئيس روحاني: ما نريده من أميركا هو العمل بالقانون
الرئيس روحاني: ما نريده من أميركا هو العمل بالقانون
18 شباط 2021
مناورات إيران وروسيا ضد قراصنة وإرهاب واشنطن
مناورات إيران وروسيا ضد قراصنة وإرهاب واشنطن
زهراء أحمد- اسلام تايمز
18 شباط 2021
أهداف ورسائل زيارة وزير الخارجية القطري إلى إيران
أهداف ورسائل زيارة وزير الخارجية القطري إلى إيران
18 شباط 2021
مضاوي الرشيد تدعو للثورة ضد طُغاة السعودية.. هل اقتربت نهاية آل سعود؟
مضاوي الرشيد تدعو للثورة ضد طُغاة السعودية.. هل اقتربت نهاية آل سعود؟
18 شباط 2021
برلمانية إيرانية تعرض اللجوء على ابنة حاكم دبي
برلمانية إيرانية تعرض اللجوء على ابنة حاكم دبي
18 شباط 2021
43 جريحاً في زلزال شديد ضرب جنوب إيران
43 جريحاً في زلزال شديد ضرب جنوب إيران
18 شباط 2021
قائد الثورة: لاجدوى من الوعود الفارغة التي تطلقها الأطراف الأخرى بالإتفاق النووي
قائد الثورة: لاجدوى من الوعود الفارغة التي تطلقها الأطراف الأخرى بالإتفاق النووي
17 شباط 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكاتب ميخائيل عوض لإسلام تايمز: الحملة على حزب الله هي بإملاءات أمريكية وإسرائيلية
السعودية تتفوق على جيرانها وتحتل المرتبة الأولى في القمع والاستبداد
ماذا يمكن أن تقدم الرباعية الدولية للقضية الفلسطينية؟
مناورات إيران وروسيا ضد قراصنة وإرهاب واشنطن