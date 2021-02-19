والسجن يقع في ولاية قندوز شمال البلاد.



ونقلت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء عن قيادة العمليات الخاصة في الجيش، أن العملية نجحت في تحرير 24 معتقلا، هم 16 من عناصر الجيش الأفغاني، وضابطا شرطة، وأربعة أفراد من القوات الخاصة، وعنصر في إدارة الأمن الوطني، إضافة إلى مدني.



ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت وزارة الدفاع عن تحرير 42 معتقلا، بينهم 25 عسكريا، خلال عملية استهدفت سجنا يديره مسلحو "طالبان" في ولاية بغلان (شمالا).



وأضافت أن القوات الخاصة اعتقلت عددا من حراس السجن، فيما لم تعلق "طالبان" على العمليتين.