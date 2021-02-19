تسرب كميات كبيرة من غاز الكلور بالقرب من مصفى بالعراق

وأضاف، المصدر أن كميات كبيرة من الكلور تسرب في موقع قرب مصطفى الدورة، مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين.



وتابع المصدر انه تم إجلاء السكان المحيطين بموقع التسرب.