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الجمعة 19 شباط 2021 ساعة 10:15
تسرب كميات كبيرة من غاز الكلور بالقرب من مصفى بالعراق
وأضاف، المصدر أن كميات كبيرة من الكلور تسرب في موقع قرب مصطفى الدورة، مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين.
وتابع المصدر انه تم إجلاء السكان المحيطين بموقع التسرب.
مصدر :
وكالات
رقم :
917119
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