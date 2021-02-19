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الجمعة 19 شباط 2021 ساعة 10:22

حماس لــ ‘‘اسرائيل‘‘: لن تحصلوا على جنودكم الا بصفقة تبادل حقيقية

حماس لــ ‘‘اسرائيل‘‘: لن تحصلوا على جنودكم الا بصفقة تبادل حقيقية
وجاء حديث قاسم رداً على تصريحات لوزير حرب الاحتلال، بيني غانتس قال فيها إنه يعمل مع المنظومة الأمنية وكل النظام السياسي الصهيوني لإعادة جنوده الاسرى لدى كتائب القسام.

وأشار قاسم الى أن ولتجارب القريبة تؤكد قدرة المقاومة على فرض إرادتها.

وكان وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس قال الخميس،:” إن حكومة الاحتلال تعمل بمساعدة مصر لإعادة الجنود “الإسرائيليين” المفقودين من قطاع غزة.

وأضاف غانتس “جهودنا لا تتوقف في العمل على إعادة الجنديين أورون شاؤول وهدار غولدين الذين أشعر بالمسؤولية الشخصية تجاههما بصفتي الشخص الذي أرسلهم للمعركة”.

ولفت غانتس إلى أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يقوم حاليًا ببناء علاقات مع العديد من الدول العربية، وتسعى لاستثمارها في هذا الجهد الإنساني المتعلق بالجنود المفقودين.
رقم : 917122
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