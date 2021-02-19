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الجمعة 19 شباط 2021 ساعة 10:33

توقعات الأمطار والثلوج خلال الأيام المقبلة في العراق

توقعات الأمطار والثلوج خلال الأيام المقبلة في العراق
وقال المتنبئ الجوي، صادق عطية، في تدوينة ان "خرائط الطقس تشـير الى استمرار منخفضات القطـع بتأثيرها علـــى منطقتنا طوال الايام المقبلة بسبب استمرار مرتفع الغلق (اوميكا) على اوروبا ولذلك ستكون الحالات الجوية الممطرة على اماكن متفرقة طوال فترة تمتد لنهاية الشهر او بعده ولله الحمد".

وأوضح عطية، ان "طقس هذه الليلة: اجواء تميل الى البرودة في كافة المدن وانخفاض واضح بدرجات الحرارة بسبب تأثرنا بامتداد كتلة باردة في الطبقات العليا ستستمر خلال الايام المقبلة".

وأضاف، "ومتوقع استمرار هطول الثلوج الممزوجة بالامطار على مرتفعات السليمانية واربيل ودهوك، ومتوقع ان تصل الثلوج الخفيفة الى بعض المناطق المنخفضة وسط السليمانية .وربما تشمل شمال غرب نينوى".

وتابع، انه "اما باقي المدن، فان الاجواء فيها شبه مستقرة وصافية نسبيا بعد انتهاء الحالة التي أثرت على البلاد خلال يومين".

وأشار المتنبئ الجوي، إلى ان "فرص هطول الثلوج تستمر في مناطق واسعة من السليمانية واربيل ودهوك، وربما تشمل شرق او شمال كركوك".

ولفت إلى ان "الرياح لن تكون فيها نشاط واضح، وتكون متقلبة خفيفة الى معتدلة السرعة خلال اليومين المقبلين" .

وتوقع ان "تستمر درجات الحرارة منخفضة خلال الايام المقبلة، واجواء باردة في مدن شمال وغرب البلاد خلال ساعات النهار. ومعتدلة نهارا وباردة ليلا في الوسط والجنوب والفرات الاوسط.، علما ان هناك انخفاض آخر متوقع منتصف الاسبوع المقبل" .

وحذر عطية، "من تشكل موجات من الضباب مابين المتوسط والكثيف فجر وصباح السبت في اربيل ودهوك وكركوك والسليمانية وشمال ديالى ومناطق من صلاح الدين".

ولخص المتنبئ الجوي طقس يوم السبت بالقول "اجواء ممطرة وغير مستقرة في شمال البلاد اضافة الى صلاح الدين وديالى والانبار، اما باقي المدن فالاجواء مستقرة بشكل نسبي".
مصدر : وكالات
رقم : 917123
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