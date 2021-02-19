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الجمعة 19 شباط 2021 ساعة 14:27

الخارجية الايرانية : لاحياء 5+1 يتوجب على اميركا رفع الحظر عن ايران

الخارجية الايرانية : لاحياء 5+1 يتوجب على اميركا رفع الحظر عن ايران
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، "ان مجموعة 5+1 وبسبب إنسحاب الولايات المتحدة من الإتفاق النووي لم تعد موجودة" وأضاف: "الايماءات الرمزية جيدة. ولكن من اجل إحياء مجموعة 5 + 1، يجب على الولايات المتحدة أن تتحرك وأن ترفع جميع أنواع الحظر".

وفي تغريدة له اليوم (الجمعة)، تابع خطيب زاده، "الآن هناك إيران و4+1 فقط. تذكروا أن ترامب غادر غرفة (الاتفاق النووي) وحاول تفجيرها".

وصرح، "الايماءات الرمزية جيدة. ولكن من اجل إحياء مجموعة 5 + 1، يجب على الولايات المتحدة أن تتحرك وأن ترفع جميع أنواع الحظر. ومن ثم نحن سنرد. هذا هو الترتيب المجدي: الإلتزام- التحرك- الإجتماع".
رقم : 917152
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