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الجمعة 19 شباط 2021 ساعة 14:31

الدفاع الأميركية تؤكد التزامها بالدفاع عن أمن السعودية .. والمقابل؟!

الدفاع الأميركية تؤكد التزامها بالدفاع عن أمن السعودية .. والمقابل؟!
وأفاد بيان وزارة الدفاع الأمريكية، الخميس، بأنه جرى خلال المكالمة "التأكيد على الشراكة الدفاعية الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية".

وأضاف أن "الوزير دان الهجمات اليمنية الأخيرة على السعودية، وأعرب عن التزامه بمساعدة السعودية في الدفاع عن حدودها" حسب قوله.

كما بحث أوستين "أهمية إنهاء الحرب، وشكر ولي العهد على التزام المملكة بالتوصل إلى تسوية سياسية"،حسب تعبيره.

هذا وعتمدت السياسة الاميركية في السعودية خلال السنوات الماضية على استنزاف الأموال السعودية من خلال صفقات الاسلحة مقابل تقديم الدعم الأميركي للعائلة الحاكمة والحفاظ على بقاء آل سعود في سدة الحكم، وهذا ما يراه معرضون أنه مؤامرة كبيرة بين اميركا التي تتدعي دعم الديمقراطية وبين العائلة الحاكمة على حساب الشعب السعودي.
مصدر : وكالات
رقم : 917153
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