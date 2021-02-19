الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 19 شباط 2021 ساعة 15:23

ايران تبدأ بتصنيع طائرات مدنية لنقل الركاب

ايران تبدأ بتصنيع طائرات مدنية لنقل الركاب
وقال مساعد وزير الطرق وبناء المدن تورج دهقاني زنكنه، في تصريح صحفي، إنه تم اعداد خطة لتصنيع طائرات لنقل الركاب بطاقة استيعابية 70 و 100 راكب.

واضاف: لقد تم التوقيع مع وزارة الدفاع على مذكرة تفاهم بهذا الشأن للاستفادة من القدرات الدفاعية المتاحة في البلاد لتصنيع طائرات مدنية لنقل الركاب.

وتابع: كما سيتم التوقيع على مذكرة تفاهم قريبا بمشاركة وزير "الطرق وبناء المدن" و منظمة الطيران المدني الايرانية وأمين لجنة تنمية التقنيات الفضائية والنقل المتطور.

ولفت الى انه زار مركز تصنيع هذه الطائرات والذي أحرز تقدما لافتاً، موضحاً: ان شركات معرفية عديدة تم تأسيسها في البلاد والتي تمتلك قدرات فائقة كما ان شركة مبنا (المتخصصة ببناء محطات الطاقة الكهربائية والطاقات المتجددة) وشركة اخرى تعمل على تصنيع الطوربيدات الغازية سيتم اسنادهما ودعمهما للعمل على تصنيع محركات الطائرات الجديدة.

ونوه الى ان المشروع لايزال في بداياته لكن خطوات كبيرة للغاية قد تم اتخاذها، معربا عن أمله بتحليق طائرات الركاب المصنعة محلياً قريباً.

ولفت الى ان مذكرة تفاهم قد تم التوقيع عليها لتصنيع جهاز محاكاة للطيران في الداخل واستخدامه في جزيرة كيش (جنوب ايران).
رقم : 917167
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
معركة شرسة يقودها ابن سلمان ضد النشطاء في الخارج.. من ينتصر؟
معركة شرسة يقودها ابن سلمان ضد النشطاء في الخارج.. من ينتصر؟
بوتين ينشر القاذفات النووية في سوريا... ما هي الأهداف؟
بوتين ينشر القاذفات النووية في سوريا... ما هي الأهداف؟
19 شباط 2021
طهران: على أميركا أن ترفع جميع أشكال الحظر وبدون اية شروط مسبقة
طهران: على أميركا أن ترفع جميع أشكال الحظر وبدون اية شروط مسبقة
19 شباط 2021
أنصار الله: المواقف الدولية بشأن مأرب تشكل غطاءً لاستمرار العدوان
أنصار الله: المواقف الدولية بشأن مأرب تشكل غطاءً لاستمرار العدوان
19 شباط 2021
أمريكا تسحب إعلانا لترامب حول الحظر على إيران
أمريكا تسحب إعلانا لترامب حول الحظر على إيران
19 شباط 2021
الكاتب ميخائيل عوض لإسلام تايمز: الحملة على حزب الله هي بإملاءات أمريكية وإسرائيلية
الكاتب ميخائيل عوض لإسلام تايمز: الحملة على حزب الله هي بإملاءات أمريكية وإسرائيلية
18 شباط 2021
السعودية تتفوق على جيرانها وتحتل المرتبة الأولى في القمع والاستبداد
السعودية تتفوق على جيرانها وتحتل المرتبة الأولى في القمع والاستبداد
18 شباط 2021
ماذا يمكن أن تقدم الرباعية الدولية للقضية الفلسطينية؟
ماذا يمكن أن تقدم الرباعية الدولية للقضية الفلسطينية؟
18 شباط 2021
الرئيس روحاني: ما نريده من أميركا هو العمل بالقانون
الرئيس روحاني: ما نريده من أميركا هو العمل بالقانون
18 شباط 2021
مناورات إيران وروسيا ضد قراصنة وإرهاب واشنطن
مناورات إيران وروسيا ضد قراصنة وإرهاب واشنطن
زهراء أحمد- اسلام تايمز
18 شباط 2021
أهداف ورسائل زيارة وزير الخارجية القطري إلى إيران
أهداف ورسائل زيارة وزير الخارجية القطري إلى إيران
18 شباط 2021
مضاوي الرشيد تدعو للثورة ضد طُغاة السعودية.. هل اقتربت نهاية آل سعود؟
مضاوي الرشيد تدعو للثورة ضد طُغاة السعودية.. هل اقتربت نهاية آل سعود؟
18 شباط 2021
برلمانية إيرانية تعرض اللجوء على ابنة حاكم دبي
برلمانية إيرانية تعرض اللجوء على ابنة حاكم دبي
18 شباط 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
معركة شرسة يقودها ابن سلمان ضد النشطاء في الخارج.. من ينتصر؟
بوتين ينشر القاذفات النووية في سوريا... ما هي الأهداف؟
الكاتب ميخائيل عوض لإسلام تايمز: الحملة على حزب الله هي بإملاءات أمريكية وإسرائيلية
السعودية تتفوق على جيرانها وتحتل المرتبة الأولى في القمع والاستبداد