الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 19 شباط 2021 ساعة 15:40

الكشف عن مصير معتقلين يمنيين احتجزتهم الإمارات

الكشف عن مصير معتقلين يمنيين احتجزتهم الإمارات
وقال الصحفي اليمني أنيس منصور إن عددا من المعتقلين اليمنيين كانوا في السجون السرية في جزيرة عصب ارتيريا نقلتهم الامارات إلى سجن الوثبة في أبوظبي.

وأضاف منصور أن عددا أخر من المعتقلين اليمنيين تم نقلهم إلى سجون: بلحاف السري والريان حضرموت.

فيما البعض الأخر من المعتقلين اليمنيين قضوا من إثر التعذيب ودفنوا في مقابر مجهولة بحسب ما أكد منصور.

ويوم أمس كشفت وكالة “أسوشييتد برس” الدولية للأنباء أن الإمارات بدأت تفكيك أجزاءً من قاعدة عسكرية تديرها في دولة إريتريا، الواقعة شرقي أفريقيا واستندت الوكالة إلى صور للأقمار الصناعية.

وبنت الإمارات ميناءً، ووسعت مهبطاً للطائرات في مدينة عصب الإريترية ابتداءً من أيلول 2015.

واستخدمت المنشأة كقاعدة لنقل أسلحة ثقيلة وقوات سودانية إلى اليمن في قتالها إلى جانب التحالف الذي تقوده السعودية.

ويقول الخبراء إن الإمارات التي أشاد بها وزير الدفاع الأميركي السابق جيمس ماتيس، ذات يوم، وأطلق عليها لقب “إسبرطة الصغيرة”، وصلت إلى حدود توسعها العسكري في الصراع اليمني المأزوم.

وبعد أن سحبت قواتها من الصراع، تظهر صور الأقمار الصناعية أنها بدأت بشحن المعدات وتفكيك حتى الهياكل المقامة حديثاً.

وقال رايان بوهل، المحلل في شركة ستراتفور للاستخبارات الخاصة، ومقرها تكساس، إن “الإماراتيين يقلصون طموحاتهم الاستراتيجية، وينسحبون من الأماكن التي كان لديهم وجود فيها… إن نشرهم لهذه القوة الصارمة عرّضهم لمخاطر أكثر مما يرغب الإماراتيون الآن في تحمّله”.

وكانت إريتريا منحت الإمارات عقد إيجار للقاعدة لمدة 30 عاماً.

وضخت الإمارات ملايين الدولارات لتحسين المنشأة في عصب، على بعد نحو 70 كيلومتراً فقط من اليمن.

وهيّأت أبوظبي الميناء وحسّنت مهبط الطائرات الذي يبلغ طول نحو 3500 متر للسماح باستقبال طائرات الدعم الثقيل وإقلاعها.

كذلك بنى الإماراتيون ثكنات وحظائر للطائرات وأسيجة عبر المنشأة التي تبلغ مساحتها 9 كيلومترات مربعة، والتي شيدتها إيطاليا خلال ثلاثينيات القرن الماضي، القوة الاستعمارية في ذلك الوقت.

مع مرور الوقت، وضعت الإمارات في المطار دبابات لوكلير القتالية، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز “جي 6″، ومركبات قتالية مدرعة من طراز “بي إم بي-3″، وفقاً لخبراء الأمم المتحدة.

وهذه الأنواع من الأسلحة الثقيلة شوهدت في ساحات القتال اليمنية.

وشوهدت طائرات هليكوبتر هجومية، وطائرات مسيَّرة، وطائرات أخرى على مدرج المطار نفسه.

وضمت الثكنات في القاعدة قوات إماراتية ويمنية، وكذلك صُوّرت قوات سودانية في أثناء نزولها في مدينة عدن الساحلية اليمنية.

وتظهر التسجيلات أن السفينة التي كانت تقلهم، “سويفت-1″، سافرت ذهاباً وإياباً إلى عصب.

وتعرّضت السفينة في وقت لاحق لهجوم من قبل قوات الحوثيين في عام 2016.

وأكدت الحكومة الإماراتية أنها كانت تحمل مساعدات إنسانية، وهو ادعاء وصفه خبراء الأمم المتحدة في وقت لاحق بأنهم “غير مقتنعين بصحته”.

كذلك ساعدت القاعدة الجنود الجرحى من خلال توفير “واحد من أفضل المستشفيات الجراحية الميدانية في الشرق الأوسط”، بحسب قول مايكل نايتس، زميل معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى الذي درس قاعدة عصب.

ومع استمرار حرب اليمن، استخدم الإماراتيون أيضاً القاعدة لاحتجاز السجناء، حيث واجه التحالف الذي تقوده السعودية ضغوطاً دولية متزايدة بشأن إساءة معاملة المحتجزين، والغارات الجوية التي قتلت مدنيين.
مصدر : وكالات
رقم : 917168
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
معركة شرسة يقودها ابن سلمان ضد النشطاء في الخارج.. من ينتصر؟
معركة شرسة يقودها ابن سلمان ضد النشطاء في الخارج.. من ينتصر؟
بوتين ينشر القاذفات النووية في سوريا... ما هي الأهداف؟
بوتين ينشر القاذفات النووية في سوريا... ما هي الأهداف؟
19 شباط 2021
طهران: على أميركا أن ترفع جميع أشكال الحظر وبدون اية شروط مسبقة
طهران: على أميركا أن ترفع جميع أشكال الحظر وبدون اية شروط مسبقة
19 شباط 2021
أنصار الله: المواقف الدولية بشأن مأرب تشكل غطاءً لاستمرار العدوان
أنصار الله: المواقف الدولية بشأن مأرب تشكل غطاءً لاستمرار العدوان
19 شباط 2021
أمريكا تسحب إعلانا لترامب حول الحظر على إيران
أمريكا تسحب إعلانا لترامب حول الحظر على إيران
19 شباط 2021
الكاتب ميخائيل عوض لإسلام تايمز: الحملة على حزب الله هي بإملاءات أمريكية وإسرائيلية
الكاتب ميخائيل عوض لإسلام تايمز: الحملة على حزب الله هي بإملاءات أمريكية وإسرائيلية
18 شباط 2021
السعودية تتفوق على جيرانها وتحتل المرتبة الأولى في القمع والاستبداد
السعودية تتفوق على جيرانها وتحتل المرتبة الأولى في القمع والاستبداد
18 شباط 2021
ماذا يمكن أن تقدم الرباعية الدولية للقضية الفلسطينية؟
ماذا يمكن أن تقدم الرباعية الدولية للقضية الفلسطينية؟
18 شباط 2021
الرئيس روحاني: ما نريده من أميركا هو العمل بالقانون
الرئيس روحاني: ما نريده من أميركا هو العمل بالقانون
18 شباط 2021
مناورات إيران وروسيا ضد قراصنة وإرهاب واشنطن
مناورات إيران وروسيا ضد قراصنة وإرهاب واشنطن
زهراء أحمد- اسلام تايمز
18 شباط 2021
أهداف ورسائل زيارة وزير الخارجية القطري إلى إيران
أهداف ورسائل زيارة وزير الخارجية القطري إلى إيران
18 شباط 2021
مضاوي الرشيد تدعو للثورة ضد طُغاة السعودية.. هل اقتربت نهاية آل سعود؟
مضاوي الرشيد تدعو للثورة ضد طُغاة السعودية.. هل اقتربت نهاية آل سعود؟
18 شباط 2021
برلمانية إيرانية تعرض اللجوء على ابنة حاكم دبي
برلمانية إيرانية تعرض اللجوء على ابنة حاكم دبي
18 شباط 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
معركة شرسة يقودها ابن سلمان ضد النشطاء في الخارج.. من ينتصر؟
بوتين ينشر القاذفات النووية في سوريا... ما هي الأهداف؟
الكاتب ميخائيل عوض لإسلام تايمز: الحملة على حزب الله هي بإملاءات أمريكية وإسرائيلية
السعودية تتفوق على جيرانها وتحتل المرتبة الأولى في القمع والاستبداد