الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 19 شباط 2021 ساعة 16:09

الاتفاق النووي الإيراني يشتت إدارة بايدن الجديدة

الاتفاق النووي الإيراني يشتت إدارة بايدن الجديدة
وأشارت إلى أن محور النقاشات داخل الإدارة الأميركية يتمثل في العودة إلى الاتفاق الأصلي، أو السعي إلى صفقة أكبر تشمل قيودا على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.

وفي كلتا الحالتين، فإن أحد الخيارات المطروحة على الطاولة هو الحصول على نوع من الاتفاق المؤقت الذي يمكن أن يبني الثقة بين الجانبين بعد انسحاب الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق النووي الذي يطلق عليه رسميا خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) عام 2018.

وقال أشخاص مطلعون على المناقشات في إدارة بايدن إن الاتفاق المؤقت لن يبدو بالضرورة مثل الاتفاق الأصلي، إذ ربما يشمل تخفيف عقوبات محدودة على إيران مقابل وقف طهران لبعض التحركات التي قامت بها منذ انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي، مثل رفع تخصيب اليورانيوم حتى نسبة 20 في المئة.

وذكرت المجلة أنه داخل إدارة بايدن، تمحورت النقاشات بين كبار المساعدين حول ما إذا كان هذا المسار هو أفضل طريق، أو ما إذا كان يجب اتباع طرق أخرى، ربما تكون أكثر تعقيدا، وقد تتجنب الصفقة الأصلية الموقعة بين إيران والقوى الدولية، وفقا لخمسة أشخاص مطلعين على المناقشات.

وقال أشخاص مطلعون على المناقشات إن كبار مسؤولي الأمن القومي ربما يكونون أكثر ميلا إلى السعي للتوصل إلى صفقة أشمل على الفور، بدلا من محاولة إحياء نسخة عام 2015.

وأشار المطلعون على المناقشات إلى أن منسق شؤون الشرق الأوسط وإفريقيا في مجلس الأمن القومي، بريت ماكغورك، هو من بين الأصوات الأكثر تشددا بشأن إيران، وأن مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، يتخذ أحيانا موقفا أكثر تشددا من العديد من زملائه.

ومع ذلك، أعلن سوليفان مؤخرا، أن احتواء البرنامج النووي الإيراني يمثل "أولوية مبكرة حاسمة" للإدارة، مما يشير إلى الرغبة في حل هذا الملف.

ويجادل بعض المدافعين عن العودة السريعة لاتفاق 2015 بأن الوقت جوهري، خاصة في ظل اقتراب الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقرر إجراؤها في يونيو المقبل.

ومن المرجح أن يكسب السياسيون الإيرانيون الأكثر تشددا تجاه الولايات المتحدة تلك الانتخابات على حساب أولئك الذين تفاوضوا على الصفقة.
مصدر : وكالات
رقم : 917178
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
معركة شرسة يقودها ابن سلمان ضد النشطاء في الخارج.. من ينتصر؟
معركة شرسة يقودها ابن سلمان ضد النشطاء في الخارج.. من ينتصر؟
بوتين ينشر القاذفات النووية في سوريا... ما هي الأهداف؟
بوتين ينشر القاذفات النووية في سوريا... ما هي الأهداف؟
19 شباط 2021
طهران: على أميركا أن ترفع جميع أشكال الحظر وبدون اية شروط مسبقة
طهران: على أميركا أن ترفع جميع أشكال الحظر وبدون اية شروط مسبقة
19 شباط 2021
أنصار الله: المواقف الدولية بشأن مأرب تشكل غطاءً لاستمرار العدوان
أنصار الله: المواقف الدولية بشأن مأرب تشكل غطاءً لاستمرار العدوان
19 شباط 2021
أمريكا تسحب إعلانا لترامب حول الحظر على إيران
أمريكا تسحب إعلانا لترامب حول الحظر على إيران
19 شباط 2021
الكاتب ميخائيل عوض لإسلام تايمز: الحملة على حزب الله هي بإملاءات أمريكية وإسرائيلية
الكاتب ميخائيل عوض لإسلام تايمز: الحملة على حزب الله هي بإملاءات أمريكية وإسرائيلية
18 شباط 2021
السعودية تتفوق على جيرانها وتحتل المرتبة الأولى في القمع والاستبداد
السعودية تتفوق على جيرانها وتحتل المرتبة الأولى في القمع والاستبداد
18 شباط 2021
ماذا يمكن أن تقدم الرباعية الدولية للقضية الفلسطينية؟
ماذا يمكن أن تقدم الرباعية الدولية للقضية الفلسطينية؟
18 شباط 2021
الرئيس روحاني: ما نريده من أميركا هو العمل بالقانون
الرئيس روحاني: ما نريده من أميركا هو العمل بالقانون
18 شباط 2021
مناورات إيران وروسيا ضد قراصنة وإرهاب واشنطن
مناورات إيران وروسيا ضد قراصنة وإرهاب واشنطن
زهراء أحمد- اسلام تايمز
18 شباط 2021
أهداف ورسائل زيارة وزير الخارجية القطري إلى إيران
أهداف ورسائل زيارة وزير الخارجية القطري إلى إيران
18 شباط 2021
مضاوي الرشيد تدعو للثورة ضد طُغاة السعودية.. هل اقتربت نهاية آل سعود؟
مضاوي الرشيد تدعو للثورة ضد طُغاة السعودية.. هل اقتربت نهاية آل سعود؟
18 شباط 2021
برلمانية إيرانية تعرض اللجوء على ابنة حاكم دبي
برلمانية إيرانية تعرض اللجوء على ابنة حاكم دبي
18 شباط 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
معركة شرسة يقودها ابن سلمان ضد النشطاء في الخارج.. من ينتصر؟
بوتين ينشر القاذفات النووية في سوريا... ما هي الأهداف؟
الكاتب ميخائيل عوض لإسلام تايمز: الحملة على حزب الله هي بإملاءات أمريكية وإسرائيلية
السعودية تتفوق على جيرانها وتحتل المرتبة الأولى في القمع والاستبداد