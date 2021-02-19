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الجمعة 19 شباط 2021 ساعة 17:31

الأمم المتحدة تطالب بمزيد من المعلومات عن وضع ابنة حاكم دبي

الأمم المتحدة تطالب بمزيد من المعلومات عن وضع ابنة حاكم دبي
وتصاعدت المطالب باطلاق سراحها على خلفية مقاطع الفيديو المسربة للشيخة لطيفة ابنة نائب رئيس الإمارات حاكم دبي محمد بن راشد.

واستطاعت لطيفة أن تعيد تسليط الضوء على قضيتها، بعد أن نشرت شبكة “بي بي سي” البريطانية هذه التسجيلات في إحدى برامجها التحقيقية.

وتظهر لطيفة في فيديوهات سجلت خلال أيام منفصلة، من داخل زاوية مرحاض في الفيلا، قائلة إنه “المكان الوحيد في المنزل الذي تستطيع فيه إقفال الباب على نفسها”.

وأضافت أن “الشبابيك موصدة وهناك خمسة رجال شرطة يحاصرون الفيلا، وشرطيتين في الداخل”.

وأكدت في حديثها أنها لا تعلم موعد الإفراج عنها، أو ماهية الشروط التي قد توضع عليها لتحقيق ذلك.
مصدر : وكالات
رقم : 917190
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