سقوط أول ضحية في الاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري في ميانمار

وأفادت بوابة "ميانمار ناو" الإخبارية بأن الطالبة البالغة من العمر 20 عاما توفيت اليوم الجمعة متأثرة بجروح خطيرة في الرأس.



كانت ميا ثويت ثويت خين سعت للاحتماء من خراطيم المياه التي تستخدمها الشرطة، وذلك خلف حافلة في العاصمة نايبيتاو في التاسع من شهر شباط/ فبراير عندما أصابتها رصاصة في الرأس.



وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الفتاة وهي تسقط على الأرض فجأة. وتم نقلها إلى المستشفى حيث أكد الأطباء أن حالتها حالة حرجة للغاية.



وأظهرت الصور المنشورة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي اليوم، خروج جثمان الفتاة من المستشفى.



وتشهد ميانمار احتجاجات حاشدة ضد إطاحة الجيش بالحكومة التي يقودها المدنيون في وقت سابق الشهر الجاري.