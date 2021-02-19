انفجار ضخم يهز ولاية نيويورك الأمريكية

اسلام تايمز (امريكا)- قالت الشرطة الأمريكية فى مدينة نيويورك، إن انفجار غاز فى شقة سكنية بالمدينة تسبب فى إصابة 9 أشخاص، من بينهم طفلان فى حالة حرجة.