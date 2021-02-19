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الجمعة 19 شباط 2021 ساعة 21:52
اصابات بينهم اطفال..
انفجار ضخم يهز ولاية نيويورك الأمريكية
وأوضحت مصادر فى شرطة نيويورك - حسبما نقلت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية - أن 6 من بين الأشخاص التسع المصابين أطفال، وأن أصغرهم سناً طفل بعمر 5 سنوات.
وأضافت المصادر أن الانفجار وقع فى الطابق الثانى بشقة فى حى برونكس بمدينة نيويورك.
مصدر :
وكالات
رقم :
917234
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