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الجمعة 19 شباط 2021 ساعة 23:11

الاحتلال الصهيوني يغرق الاراضي الزراعية في قطاع غزة بمياه الامطار

الاحتلال الصهيوني يغرق الاراضي الزراعية في قطاع غزة بمياه الامطار
واصلت قوات الاحتلال الصهيوني، يوم الجمعة، إغراق مئات الدونمات الزراعية في قطاع غزة بفتحها عبارات مياه الامطار لليوم الثاني على التوالي شرق القطاع، فيما شددت من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) نقلاً عن مزارعين، بأن قوات الاحتلال فتحت عبارات مياه الأمطار شرق مدينة غزة، ما أدى إلى إغراق مئات الدونمات الزراعية شرق حيي الزيتون والشجاعية شرق المدينة، إضافة إلى إغراق عشرات الدونمات الزراعية شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

واوضحت المصادر ان المزارعين تكبدوا خسائر مادية فادحة بعد أن غمرت مياه العبارات أراضيهم الزراعية.

واشارت إلى أن قوات الاحتلال تتعمد فتح عبارات المياه كل فترة خلال فصل الشتاء لاغراق أراضي المواطنين الزراعية وممتلكاتهم.

الى ذلك شددت قوات الاحتلال الصهيوني في القدس المحتلة اليوم من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى المبارك، والبلدة القديمة من القدس المحتلة.

وأفادت وكالة (وفا) نقلاً عن شهود عيان، أن قوات الاحتلال سيرت عشرات الدوريات الراجلة من جنودها في مختلف مداخل البلدة القديمة والأقصى، ودققت في بطاقات المصلين الشخصية، كما منعت ثلاث حافلات تقل مصلين من الضفة من الدخول للمسجد لأداء صلاة الجمعة.
رقم : 917246
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المراسلة معصومة فروزان
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