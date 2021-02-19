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الجمعة 19 شباط 2021 ساعة 23:42

السيد الخامنئي: شرطنا بشأن الاتفاق النووي إلغاء كافة العقوبات

السيد الخامنئي: شرطنا بشأن الاتفاق النووي إلغاء كافة العقوبات
وكان قائد الثورة قد أكد مسبقا أن من يحق له وضع الشروط لاستمرار الاتفاق النووي هو ايران.. وقد وضعنا هذا الشرط ولن يعدل عنه احد، وهو انهم إذا أرادوا ان تعود ايران الى تنفيذ التزاماتها النووية، فيجب ان تقوم أميركا بإلغاء كل حالات الحظر؛ وذلك ليس فقط بالكلام وعلى الورق، بل عليها ان تلغي الحظر من الناحية العملية وأن نختبر مصداقية ذلك ونشعر اننا لمسنا إلغاء الحظر حقا، عندذاك سنعود الى تنفيذ التزاماتنا بالاتفاق النووي، وهذه هي السياسة المؤكدة للجمهورية الاسلامية وقد أجمع عليها مسؤولو البلاد، ولن نتراجع عن هذه السياسة.
مصدر : وكالات
رقم : 917250
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المراسلة معصومة فروزان
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