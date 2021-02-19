إيران تبدأ بإطلاق شبكة الجيل الخامس للانترنت

وقال مهرداد سهرابي، أن أول شبكة من الجيل الخامس "جي 5" للمحمول ستتاح للعموم الأسبوع المقبل في مدينة شيراز، مبيناً أن "خدمة الإنترنت من الجيل الخامس تتميز بالسرعة العالية جدا، بأضعاف سرعة الجيل الرابع، كما تتميز بإرسال بيانات كبيرة وخدمات أخرى جديدة".



وكان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني قد أعلن في أيلول/سبتمبر من العام الماضي خلال مراسم إزاحة الستار عن برنامج "أداء الجيل الخامس لشبكة الإنترنت"، عن تصميم بلاده على تزويد الشبكات الإلكترونية في البلاد بتقنية (جي 5)، بما في ذلك توفير هذه الخدمة لاستخدام العموم في منازلهم.



ولفت إلى أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وضعت على سلم أولوياتها شعار "المستقبل الواعد"، مبينا أن تحقيق هذا الشعار يعتمد على تشغيل خدمة الجيل الخامس لبلوغ مرحلة "إيران الذكية" من حيث استخدام الشبكة الإلكترونية.



وأكد وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي وقتها أن بلاده ضمن خمس دول سباقة في المنطقة من حيث البدء في استخدام هذه التقنية الحديثة، وبما يلزم مواصلة الجهود لعدم التخلف عن الركب العالمي في هذا الخصوص.