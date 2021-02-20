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السبت 20 شباط 2021 ساعة 09:56

النخالة: لقاء القاهرة تجاوز الخلافات السابقة وأجلها لما بعد الانتخابات

النخالة: لقاء القاهرة تجاوز الخلافات السابقة وأجلها لما بعد الانتخابات
وأضاف النخالة في لقاء تلفزيوني أن لقاء القاهرة هو نتيجة حوارات طويلة جرت بين فتح وحماس وجزء منها شاركت فيها الفصائل الفلسطينية وجاء تحت الضغط والإلحاح.

وأشار إلى أن "اللقاء نتج عن العجز لوضع حلول للمشاكل الفلسطينية وأنا أعتبره ذهاب للحرب بعد الانتخابات".

وتابع أن "لقاء القاهرة جاء على خلفية عدم وجود خيار أمام الفلسطينيين إلا أن يخرجوا بموقف موحد مع الأخذ بالاعتبار الإدارة الأميركية الجديدة".

وأشار إلى أن "القاهرة معنية بأن تظهر الصورة بهذا الشكل وأن تكون حاضرة كما العادة في الملف الفلسطيني".

وشدد على أن "الراعي المصري أراد للاتفاق أن يخرج بهذا الشكل وهذا يعتبر إنجازا للقاهرة وهو أيضا محاولة لتدوير الزوايا بالرغم من وجود خلافات كبيرة وتصورات متناقضة".
مصدر : وكالات
رقم : 917305
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