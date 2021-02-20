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السبت 20 شباط 2021 ساعة 09:58

صحة العراق "تدق ناقوس الخطر" بخصوص النوع المتحور

صحة العراق "تدق ناقوس الخطر" بخصوص النوع المتحور
وذكر الناطق باسم الوزارة سيف البدر، في بيان أمس ان "نصف عدد الإصابات ليوم الجمعة هو بفيروس كورونا المتحور".كما حذرت وزارة الصحة والبيئة، ان ارتفاع اصابات فيروس كورونا في البلاد "يدق ناقوسا خطيرا".

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح صحفي، ان "حظر التجوال الكلي وارد ومن القرارت المطروحة في حال استمرار الزيادة بالإصابات بفيروس كورونا".

وأضاف، ان "الوزارة لم تتردد بتوصية اي مقترح وفق مايؤكده خبراء الصحة العامة،" مبينا ان "القرارات أللاحقة ستكون مهنية فنية وليست سياسية ولاشخصية،" منوهاً انه "وبالفعل ان هناك زيادة بالاصابات وهذا أمر خطير ويدق ناقوس الخطر".

وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية، سجلت يوم امس الجمعة ارتفاعا بعدد الإصابات بفيروس كورونا حيث بلغت 4024 اصابة في عموم محافظات العراق خلال الـ 24 ساعة الماضية في حين دخل العراق منذ مساء الخميس حظر التجوال الجزئي والشامل لينتهي فجر الأثنين المقبل.
مصدر : وكالات
رقم : 917307
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