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السبت 20 شباط 2021 ساعة 10:09

اوكرانيا تفرض عقوبات على زعيم المعارضة في البلاد

اوكرانيا تفرض عقوبات على زعيم المعارضة في البلاد
وجاء في بيان لمجلس الأمن الأوكراني أن العقوبات تفرض على 19 كيانا و8 أشخاص، بينهم مدفيدشوك وزوجته أوكسانا مارتشينكو و5 مواطنين روس، إضافة إلى 5 طائرات، قالت السلطات الأوكرانية إنها نفذت رحلات إلى روسيا.

وقال الأمين العام لمجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني، أليكسي دانيلوف، إن العقوبات ستطال كافة ممتلكات مدفيدشوك، وستبقى قائمة خلال 3 سنوات.

ورفض حزب "المنصة المعارضة من أجل الحياة"، وهو أكبر حزب معارض في البرلمان الأوكراني، قرار فرض العقوبات على زعيمه، وقال في بيان له إن القرار "يعود إلى رغبة نظام زيلينسكي الديكتاتوري لتصفية الحسابات مع زعماء المعارضة وتوجيه الضربة إلى القوة السياسية الأكثر شعبية".

وأضاف الحزب أنه "لا يوجد أي أساس قانوني" لهذا القرار، وتعهد بإنجاز عزل زيلينسكي من السلطة.

ويأتي ذلك بعد أن فرض مجلس الأمن والدفاع الوطني عقوبات على 3 قنوات تلفزيونية محسوبة على المعارضة ومالكها، النائب في البرلمان عن "المنصة المعارضة من أجل الحياة" تاراس كوزاك، المقرب من فكتور مدفيدشوك.

وبدأ الحزب المعارض يوم الثلاثاء الماضي جمع التواقيع لصالح عزل الرئيس فلاديمير زيلينسكي من منصبه.
مصدر : وكالات
رقم : 917312
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