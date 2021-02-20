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السبت 20 شباط 2021 ساعة 10:10

الأمم المتحدة: اليمن يحتاج 4 مليارات دولار لتجنب حدوث مجاعة

الأمم المتحدة: اليمن يحتاج 4 مليارات دولار لتجنب حدوث مجاعة
وطالب مارك لوكوك، منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ بالمنظمة الدولية، بجمع نحو أربعة مليارات دولار في عام 2021 لتمويل العمليات الإنسانية.
وقال المسؤول الأممي، إن اليمن يتجه سريعا نحو أسوأ مجاعة يشهدها العالم خلال عقود.

ويشهد اليمن للعام السادس عدوانا عنيفة تقوده السعودية وتشارك فيه الامارات بذريعة إعادة الحكومة الشرعية، حيث دمر العدوان البنى التحتية ولم تسلم من قصفه وغاراته حتى المدارس والمستشفيات وارتكب المجازر بحق المدنيين بمن فيهم النساء والاطفال وفرض حصارا جائرا على اليمن الامر الذي أدى إلى خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع العدوان الملايين إلى حافة المجاعة.
مصدر : وكالات
رقم : 917314
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