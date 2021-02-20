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السبت 20 شباط 2021 ساعة 10:58

إندونيسيا .. نزوح أكثر من ألف شخص إثر فيضانات عارمة

إندونيسيا .. نزوح أكثر من ألف شخص إثر فيضانات عارمة
وقال سابدو كورنيانتو، القائم بأعمال رئيس وكالة جاكرتا لتخفيف آثار الكوارث، في بيان إنه تم إجلاء حوالي 1380 من سكان جاكرتا من المناطق الجنوبية والشرقية من المدينة، التي يقطنها عشرة ملايين شخص، بعد أن وصلت مياه الفيضانات إلى ارتفاع 1.8 متر في بعض المناطق. وقال إنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

قال حاكم جاكرتا، أنيس باسويدان، للتلفزيون المحلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت: إن "أحدث بيانات أشارت إلى تضرر مئتي حي".

وأضاف أنه تم تجهيز أكثر من عشرين مركزا للإجلاء في أنحاء المدينة. وفقا لـ "رويترز".

وقال إن "المطر توقف ولكن المياه من مناطق أخرى لا تزال تؤثر على جاكرتا. نأمل ألا تصل إلى وسط المدينة وعندما تنحسر المياه يمكن للناس استئناف أنشطتهم".

وتأتي الفيضانات في وقت تواجه فيه إندونيسيا، بالفعل، أكبر عدد من الإصابات والوفيات جراء مرض "كوفيد-19" في جنوب شرق آسيا وركودا اقتصاديا.
مصدر : وكالات
رقم : 917323
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