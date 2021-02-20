شرط الجمهورية الاسلامية بشأن الاتفاق النووي إلغاء الحظر والتحقق العملي

وأفادت وكالة انباء فارس، بأن الصفحة الخاصة بالموقع الاعلامي لقائد الثورة الاسلامية، أكدت بشأن الاتفاق النووي ان شرط الجمهورية الاسلامية إلغاء كل حالات الحظر والتحقق العملي من ذلك.



وكان قائد الثورة قد أكد مسبقا أن من يحق له وضع الشروط لاستمرار الاتفاق النووي هو ايران.. وقد وضعنا هذا الشرط ولن يعدل عنه احد، وهو انهم إذا أرادوا ان تعود ايران الى تنفيذ التزاماتها النووية، فيجب ان تقوم أميركا بإلغاء كل حالات الحظر؛ وذلك ليس فقط بالكلام وعلى الورق، بل عليها ان تلغي الحظر من الناحية العملية وأن نختبر مصداقية ذلك ونشعر اننا لمسنا إلغاء الحظر حقا، عندذاك سنعود الى تنفيذ التزاماتنا بالاتفاق النووي، وهذه هي السياسة المؤكدة للجمهورية الاسلامية وقد أجمع عليها مسؤولي البلاد، ولن نتراجع عن هذه السياسة.