الحشد الشعبي يعلن مقتل مفتي داعش شمال بغداد



وقالت القيادة، في بيان، إن ”قوات الحشد الشعبي تمكنت من مقتل وإلي الطارمية والمفتي الشرعي”، في كمين محكم شمال بغداد، بعد اشتباكات مع مجموعة من داعش، أسفر الاشتباك عن قتل ثلاثة عدد من عناصر داعش"، مضيفة أن "الاشتباكات أسفرت أيضًا عن مقتل ثلاثة من مقاتلي الحشد الشعبي وأصيب اثنان آخران، وسط اشتباكات مستمرة".



وتنشط خلايا من تنظيم داعش الإرهابي في عدد من المدن العراقية، وتقوم بين الفينة والأخرى بشن هجمات مستهدفة المدنيين والقوات الأمنية والعسكرية في المحافظة رغم الانتشار الكبير للقوات العراقية.



ورغم إعلان العراق عام 2017 النصر على داعش الإرهابي باستعادة كامل أراضيه التي اجتاحها التنظيم صيف 2014 فإنه لا يزال يعاني من خلايا نائمة في بعض مناطق البلاد.