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السبت 20 شباط 2021 ساعة 13:44

الجيش الايراني يزيح الستار عن منظومة رادارية ومقر قيادة متحرك

الجيش الايراني يزيح الستار عن منظومة رادارية ومقر قيادة متحرك
وقال قائد سلاح المضادات الجوية التابع للجيش الايراني علي رضا صباحي فرد، في مراسم إزاحة الستار عن انجازات جديدة في منظمة الابحاث وجهاد الاكتفاء الذاتي في سلاح المضادات الجوية، إن إحدى الانجازات التي أزيح الستار عنها اليوم منظومة "بهمن" الرادارية ووصفها بالفريدة ولانظير لها في العالم.

وأضاف: إن إحدى سمات هذه المنظومة الرادارية العمل اثناء الخمول وقدرتها على كشف جميع الطائرات والاجسام الطائرة التي تحلق على ارتفاعات منخفضة للغاية كالمسيرات وكذلك الاجسام الطائرة الصغيرة للغاية.

وتابع: نستطيع استخدام هذه المنظومة بشكل عملاني اعتبارا منذ اليوم.

واشاد بجهود مساعد رئيس الجمهورية في الشؤون العلمية والتقنية سورنا ستاري في دعم تصنيع هذه المنظومة وعدّها تخلّد ذكرى والده الشهيد اللواء منصور ستاري.

ونوه صباحي ‌فرد الى إزاحة الستار عن مقر عمليات ذاتي الحركة والتنقل والذي يمكن استخدامه في جميع سوح المواجهات العسكرية وكذلك أثناء وقوع الكوارث الطبيعية كالفيضانات والزلازل حيث يستطيع انجاز مهامه بشكل مستقل.

وعدّ هذه الانجازات يتم تصنيعها للمرة الاولى في سلاح المضادات الجوية الايرانية.
رقم : 917352
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