لبنان: نواجه صعوبة في اقناع الناس بتلقي اللقاح !

هذا وأعلن وزير الصحة العامة اللبناني حمد حسن أن "حملة التلقيح أثبتت بعد أسبوع على انطلاقها أنها تنفذ في شكل جيد وممنهج، رغم بعض الخروقات التي تعالج سريعا في بعض المراكز".



وأضاف: "إن نسبة النجاح على منصة التسجيل الوطنية ترتقي بسرعة وتعدل وفق الحاجة كتقريب مواعيد الأشخاص الذي تلي مواعيدهم مباشرة أولئك الذين قد يتغيبون عن الحضور للتلقيح، ما سيضمن عدم خسارة أي جرعة لقاح".



وفي حديث بمناسبة مرور سنة على تفشي فيروس كورونا، أكد حسن أن "المطبات التي مررنا بها في مواجهة الجائحة كانت صعبة جدا ولا سيما الإنفجار الوبائي الذي نجم عن التساهل في الأعياد وما سبقه من تداعيات انفجار المرفأ". وأكد أن "اللقاح وفر عاملا اضافيا ناجعا في مواجهة الوباء إضافة الى السلوك الوقائي".