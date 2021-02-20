تسجيل 68 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

‏‏واضافت لاري في تصریحها الصحفي الیوم السبت انه تم تسجیل 7 الاف و922 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ 24 الماضیة، لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس داخل البلاد، الی ملیون و566 الفا و81 شخصا؛ من بينهم 3677 شخصا في وضع حرج.



واوضحت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیون و 337 الفا و 877 شخصا لغایة الان، ولکن للأسف توفي 68 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 59 الفا و409شخصا.



کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 10ملايين و387 الفا و 561 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.