قائد الثورة يؤكد على أهمية دور الشباب في تقدم البلاد

وجاء في رسالة وجهها سماحته الى الاجتماع الـ 55 لرابطة الاتحادات الاسلامية للطلبة الجامعيين في اوروبا اليوم السبت: انه كلما مضى يوم تتجلى اكثر فاكثر اهمية دور الشباب في تقدم البلاد وضمان مستقبلها. جائحة كورونا اثبتت هذا الامر مرة اخرى. همم وحوافز وامل الشباب الحماسي في هذه القضية كانت المحرك للانفراجات العلمية والعملية مثلما كان في الكثير من قضايا البلاد. كان هذا الامر من افضل مفاخر الثورة الاسلامية التي وضعت وسام "اداء الدور في القضايا الاساسية" على صدر شباب البلاد البواسل.



واضاف قائد الثورة: ان المتوقع منكم ايها الطلبة الجامعيون الاعزاء في هذه الفرصة السانحة المتاحة لكم وتحت تصرفكم، ان تزينوا نفسكم اكثر فاكثر بالمؤهلات العلمية والدينية والاخلاقية وان تستعدوا لاداء الدور، وان مسؤولية رابطة الاتحادات الاسلامية هي اكثر جسامة وبالطبع اكثر فخرا في هذا الصدد.