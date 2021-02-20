التيار الوطني الحر: الاولوية لتشكيل حكومة في لبنان

وأصدرت الهيئة البيان الآتي: “تعتبر الهيئة السياسية أن الأولوية هي لتشكيل حكومة لبنان تكون على مستوى انتظارات الناس وتتحمل مسؤولياتها في مواجهة الأزمات المتراكمة بدءا من وقف الإنهيار المالي المتمادي. كذلك يتوجب إعطاء الأولوية على المستوى الوطني لإجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان لتبيان الحقيقة وتحديد المسؤولية وإجراء المحاسبة والعمل على إعادة ودائع الناس وحقوقهم”.



وطالبت الهيئة الجهات القضائية المسؤولة بـ”الإسراع في استكمال التحقيق في إنفجار مرفأ بيروت وإصدار القرار الظني الذي ينتظره اللبنانيون، تمهيدا لبدء المحاكمة وإنزال العقوبات بمن يثبت تورطه”.