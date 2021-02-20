تسيير خط بحري مباشر بين ايران وجنوب افريقيا وامريكا اللاتينية

وفي تصريح له اليوم السبت، اضاف "افقهي"، انه بعد المشاورات التي جرت مع المسؤولين المعنيين، فقد تقرر فتح خط بحري مباشر بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجنوب افريقيا وثم امريكا اللاتينية؛ وذلك بهدف تطوير التعاون التجاري مع هذه البلدان.



واوضح، ان برنامج تصميم وتدشين الخط البحري المباشر بدءا من موانئ ايران الجنوبية ومرورا بموانئ جنوب افريقيا وصولا الى دول امريكا اللاتينية وتحديدا دولة البرازيل، وضع على جدول الاعمال.



وفي سياق متصل، تشير الاحصائيات الصادرة عن مصادر غير رسمية، بان حجم الصادرات الايرانية الى جنوب افريقيا بلغ 43 مليون دولار خلال النصف الاول من العام الحالي (الايراني – بدا في 21 / مارس 2020)؛ مسجلا زيادة بنسبة 16 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.