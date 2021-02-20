العراق..استشهاد 3 مدنيين بانفجار في محافظة المثنى

وذكر مصدر امني ان" انفجار لغم من مخلفات النظام البائد ببادية السماوة في محافظة المثنى أسفر عن استشهاد 3 مدنيين".



واشار ان" الضحايا هم من سكنة محافظة ذي قار من قضاء البطحاء".