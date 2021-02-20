ايران تنجز تمديد خط أنابيب ثان لمحطة تصديرية للنفط ببحر عمان

وبيّن وحيد مالكي في تصريح اليوم السبت، أن وبعد الانتهاء من تمديد الانابيب البحرية للخط الاول في الاسابيع الماضية، تم انجاز مد خط الانابيب البحري الثاني بقطر 36 بوصة وذلك في اطار مرحلة التدشين المبكر للمحطة التصديرية.



وأضاف أن عملية تمديد الخط البحري الثاني انتهت أمس الجمعة، وأن نسبة التقدم بالمرحلة المبكرة للمحطة بلغت 82 بالمئة.



يذكر أن محطة جاسك التصديرية الواقعة في بحر عمان تستهدف تصدير النفط المزمع نقله عبر سلسلة أنابيب على اليابسة بمسافة تتجاوز 1000 كم من منطقة " غورة" في بوشهر الى جاسك جنوب شرق البلاد بهدف تقليل الاعتماد على مضيق هرمز.