سوريا تدحض اكاذيب العدو حول صفقة تبادل الاسرى الأخيرة

المصدر أكد لوكالة "سانا" أن ترويج هذه المعلومات الملفّقة حول وجود بند في عملية التبادل يتعلق بالحصول على لقاحات "كورونا" من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، هدفه الإساءة إلى عملية تحرير الأسرى من سجون العدو والإساءة لسوريا وتشويه الجانب الوطني والإنساني للعملية.



ولفت المصدر الإعلامي إلى أن سوريا كانت واضحة في تعاملها مع عملية التبادل التي أسفرت عن تحرير ثلاثة من أسراها.



وختم المصدر بالقول إن "وسائل الإعلام التي تتناقل هذه المعلومات هدفها تلميع صورة الاحتلال الإسرائيلي ومنحه صفات إنسانية يفتقدها بدليل احتلاله الأرض العربية وتشريد شعبها ومواصلة جرائمه بحق الشعب الفلسطيني والسوري واللبناني".