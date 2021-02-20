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السبت 20 شباط 2021 ساعة 19:54
ظريف: ‘‘إسرائيل‘‘ تطور مصنع القنابل النووية الوحيد في المنطقة
ولفت"وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف" في تغريدة على تويتر مساء اليوم السبت إلى خطوة الكيان الصهيوني في تطوير موقع ديمونا النووي.
وكتب ظريف في تغريدة على تويتر "إسرائيل تعمل على تطوير موقع ديمونا مصنع القنابل النووية الوحيد في المنطقة".
مصدر :
نقلا عن العالم
رقم :
917434
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