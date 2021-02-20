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السبت 20 شباط 2021 ساعة 19:57
مسار جديد في ليبيا..

رئيس حكومة ليبيا يلتقي المبعوث الأممي

رئيس حكومة ليبيا يلتقي المبعوث الأممي
وأوضح الدبيبة في تغريدة على حسابه على تويتر أن اللقاء تمحور حول أهمية المضي قدما في خارطة الطريق، وكذلك المنهجية المتبعة في تشكيل الحكومة وعملها بعد الاعتماد.

كما شدد على السعي لاستمرار التواصل والتعاون الإيجابي مع البعثة بما يخدم مصلحة البلاد.

وكان الدبيبة أكد في وقت سابق اليوم أنه لن يقبل باختيار وزراء لا يستطيعون الوصول إلى كافة المناطق الليبية.

وفي تأكيد إلى مساعيه لعدم إقصاء أي مكون من النسيج الليبي والأطراف السياسية، قال "سنسعى للتواصل بشكل دائم مع أهلنا في كل ربوع ليبيا، وتأكيدًا على ذلك لن أقبل أي مرشح للحكومة لا يستطيع العمل في جميع أنحاء ‎ليبيا".

يشار إلى أن رئيس الحكومة الجديدة زار شرق البلاد أمس الجمعة والتقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بحسب ما أفاد مكتبه.

ثم غادر طبرق نحو طرابلس لإنهاء مشاورات تشكيل الحكومة، مشيراً إلى أن بقية الزيارات شرقاً وجنوباً وغرباً ستجري بعد نيل الثقة من مجلس النواب.
مصدر : وكالات
رقم : 917436
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