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السبت 20 شباط 2021 ساعة 21:06

أبرز التطورات على الساحة اليمنية 20-2-2021

المعارك في مأرب والجوف والبيضاء وتعز والساحل وكل الجبهات كما قال قائد حركة انصار الله في اليمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي هي تصد للمعتدي الذي يريد السيطرة والوصاية على الشعب اليمني والذي اكد ان اليمن لا يريد ان يكون تحت الوصاية السعودية او الاماراتية او الاميركية والاسرائيلية.

وهو ما يدلل عليه تحركات تحالف العدوان السعودي الذي يواصل ارسال مئات المرتزقة الى الجبهات. حيث كشفت مصادر في حكومة المستقيل عبد ربه منصور هادي عن وصول مئات المقاتلين، وتعزيزات عسكرية تشمل طائرات حربية الى الخطوط الأمامية غربي مأرب. بالاضافة الى اعلان جماعة داعش الارهابية بنفسها عن تواجدها مع دول العدوان في تلك معارك.

وكشف عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله "محمد البخيتي" أن هناك تقدم مستمر للقوات المسلحة اليمنية في مأرب.

وبين البخيتي في تصريح صحفي أنه إذا وافقت دول العدوان على وقف الحرب في كل الجبهات فنحن سنوقف المعارك.

كما أشار إلى أن قيادة تحالف دول العدوان موجودة في مأرب، وقال: نحن مطمئنون لانتصارنا في هذه الحرب.

وكان قد جدد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، دعوته لوقف الهجوم على مدينة مأرب.

كما دعا الأطراف اليمنية إلى التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار والبدء في تسوية سياسية شاملة تنتهي بالانتخابات.

وأشار غريفيث إلى أن تحقيق تطلعات اليمنيين يكون من خلال عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية تحت رعاية أممية وبدعم دولي، كما أن حل الازمة في اليمن يتطلب إرادة سياسية في ظل توفر الدعم الأممي.

ودعا لاغتنام فرصة العملية السياسية على الأطراف اليمنية وقف إطلاق النار بشكل شامل وبدء تدابير إنسانية.

من جهته اعتبر منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة أن اليمن يتجه بسرعة نحو أسوأ مجاعة شهدها العالم منذ عقود.

وأكدت أحزاب اللقاء المشترك اليمنية ، أن إعلان تنظيم “داعش” الإرهابي خوضه معارك في مأرب ضد الجيش واللجان الشعبية يؤكد أن أمريكا وأدواتها في المنطقة هم من يرعون الإرهاب ويدعمونه ويوفرون له الغطاء اللازم.

ولفتت أحزاب اللقاء المشترك إلى أن ما يؤكد ذلك، هو التصريح المستهجن للمبعوث الأمريكي إلى اليمن الذي اعتبر أن اليمن فناء للسعودية ومن مصلحة السعودية أن تتدخل في شؤونه.

واستنكرت أحزاب اللقاء المشترك في بيان لها، التصريحات الغربية المبدية للقلق تجاه محافظة مأرب فيما اليمن بكله يقبع تحت حصار تحالف العدوان الأمريكي السعودي.

وأضافت في بيانها: ” المواقف الغربية الداعية لإيقاف معركة تحرير مأرب وإظهار ذلك أنه حرص من منطلق إنساني كذب كشفه الواقع الذي يعيشه أبناء اليمن طيلة ست سنوات في ظل عدوان غاشم وحصار جائر وفي ظل استمرار إغلاق مطار صنعاء ومنع دخول المشتقات النفطية لميناء الحديدة”.

وقال الناطق باسم أنصار الله، ورئيس وفد صنعاء الوطني محمد عبد السلام، السبت، إن “ما تشهده مأرب جزء من معركة التحرر الوطني”.

وأكد عبد السلام في تغريدة على “تويتر” عزم “الشعب اليمني أمام استمرار العدوان والحصار على مواصلة التصدي والمواجهة حتى تحرير كل شبر محتل”

وتعيش قوات تحالف العدوان السعودي في المحافظة اليمنية الواقعة إلى جهة الشرق حالة انهزام متواصلة بفعل الضغط العسكري لقوات صنعاء التي باتت على مشارف المجمع الحكومي آخر معاقل التحالف وأدواته في المحافظة.
رقم : 917444
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